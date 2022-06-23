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تعيين رئيس جديد لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني.. ما علاقة إسرائيل؟

دوليات

2022-06-23 | 08:14
تعيين رئيس جديد لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني.. ما علاقة إسرائيل؟
969 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات التابع له خلفا لحسين طائب.

وقال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري إنه "تم تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني"، وذلك بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف: أنه "تم تعيين الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، مستشارا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني بأمر من اللواء حسين سلامي".

وأشار إلى أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولا عن جهاز حماية المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة ولديه خبرة كبيرة في الشؤون الأمنية والأمنية والاستخباراتية".

ويأتي إعلان الحرس الثوري بعد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن طائب أقيل من منصبه، فيما تحدثت معلومات عن تعرضه لمحاولة اغتيال، دون أي تأكيد رسمي حول ذلك.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق، أن "رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني حسين طائب تم إقالته من منصبه، بعد فشله في استهداف سياح إسرائيليين في تركيا".
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