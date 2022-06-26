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انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

دوليات

2022-06-26 | 04:50
انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)
3,354 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأسفرت الانفجارات عن إصابة مجمع سكني بالقرب من وسط كييف ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي.
 
ووفقما ذكرت "فرانس برس"، فإنه لم تتوفر معلومات حتى الآن عن ضحايا محتملين.
 
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق "تيليغرام" إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بكييف.
 
وأضاف كليتشكو: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وكشفت روسيا، يوم السبت، حصيلة القتلى في صفوف القوات الأوكرانية، والمقاتلين الأجانب الذين يحاربون إلى جانب كييف.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قُتل "ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودُمرت 20 مركبة قتالية مصفحة وثمانية قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك".
 
وأشار البيان إلى أن البولنديين القتلى سقطوا في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية، وفقما نقلت "فرانس برس".
 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قوله إنه "تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولاييف في يوم واحد".
 
وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي وقوات المدفعية والصواريخ، استهدفت خلال اليوم الماضي نقاط تمركز للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في 284 منطقة، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية في منطقة بلوغانسك.
 
وأسفرت تلك الضربات بحسب كوناشينكوف عن "مقتل أكثر من 780 عنصرا من القوميين الأوكران، و8 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى".
 
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وفق بيان وزارة الدفاع 21 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة بلوغانسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.

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