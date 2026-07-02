سوريا.. ارتفاع حصيلة الوفيات والاصابات بانفجار دمشق

وقال البكور، إن "حصيلة الوفيات والاصابات في انفجار مقهى "المشيرية" بالقرب من مبنى قصر العدلي في العاصمة السورية دمشق ارتفع الى 6 وفيات و22 إصابة".وتابع، أن "حالات الإصابة من جراء الانفجار تم نقلها إلى 5 مستشفيات متفرقة في دمشق".وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد أولية، للانفجار الذي وقع في مقهى "المشيرية" بالقرب من مبنى قصر العدلي في العاصمة السورية دمشق.وتظهر في لقطات الفيديو الدماء المنتشرة في ارجاء المكان من الضحايا الذين استهدفوا جراء الانفجار.وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في بوقت سابق، مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في الانفجار الذي وقع في مقهى "المشيرية" بالقرب من مبنى قصر العدلي في العاصمة دمشق.وقال البكور في تصريح لوكالة " ": تم نقل 14 حالة من مكان الانفجار في بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى ".وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة من موقع الانفجار في المقهى بالقرب من مبنى القصر العدلي بدمشق إصابة العديد من الأشخاص ومنهم من كان مرميا على الأرض وآثار الدماء في المكان.وقام المتواجدون في المكان ومحيطه بالإسراع في نقل المصابين الذين بدت حالة البعض منهم خطيرة وهم فاقدي الوعي، لتلقي الإسعاف في المشافي القريبة. وشوهدت الفرق الطبية وسيارات الإطفاء تصل إلى المكان.وتجمعت الحشود وقام عناصر شرطة المرور بفتح مسار لعبور السيارات في شارع النصر باتجاه القصر العدلي الذي يقع مقابل الرئيسي لسوق الحميدية الشهير.وذكرت منصات إخبارية بأن المعلومات الأولية تفيد بانفجار أسطوانة غاز في المقهى. وأفادت منصة "نورث برس" نقلا عن شهود عيان بأن الانفجار قد يكون ناجما عن انفجار بطارية "ليثيوم".وتم نقل عدد من الضحايا من موقع الحادثة دون معرفة العدد الأولي.