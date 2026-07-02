تراجع التوظيف في أمريكا.. هل بدأت ملامح الإفلاس بسبب الحرب؟

وأفادت ، اليوم الخميس، بأن معدل البطالة تراجع إلى 4.2% مقارنة بـ4.3% في مايو الماضي. غير أن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى خروج عدد كبير من العاطلين عن العمل من سوق العمل بعد توقفهم عن البحث عن وظائف، ما أدى إلى عدم احتسابهم ضمن إجمالي العاطلين.وتعكس البيانات استمرار حالة القلق لدى الشركات حيال الأوضاع الاقتصادية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين لتقترب من المستويات التي سجلتها عقب جائحة .وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما واصلت معدلات تسريح العمال استقرارها عند مستويات منخفضة تاريخيا، وهو ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف.