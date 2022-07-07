السعودية تكشف عن نظام متطور للكشف عن الاوبئة في موسم الحج

وقالت الوزارة في بيان لها انها " تمتلك نظاما متطورا يستخدم في موسم الحج للكشف المبكر عن الأوبئة، مؤكدة أن "الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية".فيما أكد رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم ، "عدم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية، ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم 1443هـ".يذكر أن خطة تنفيذ تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، سجلت انسيابه في الحركة المرورية والتنظيمية والخدمية، وسط تكاملية الجهات الحكومية في تنفيذ مهامها وفق خطة معلنة مسبقا.