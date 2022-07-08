غداً.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ويرمون جمرة العقبة الكبرى

وبعد يوم عرفة صلى الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة وتبدأ بعد مغيب الشمس نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة حيث يجمعون حصوات الرجم ويمضون الجزء الأكبر من ليلتهم قبل التوجه مجدداً إلى منى.ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى.ومع غروب شمس يوم عرفة تتوجه جموع الحجيج إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة، وتقع بين مشعري منى وعرفات وجمعوا فيها الحصى (الجمرات) ويبيتون فيها ليلتهم.