Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجموعة العشرين.. حديث عن لقاء صعب بحضور روسيا والصين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

من جديد.. هفوة "مضحكة" لبايدن (فيديو)

دوليات

2022-07-08 | 15:20
من جديد.. هفوة "مضحكة" لبايدن (فيديو)
4,896 مشاهدة

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن، في هفوة مضحكة جرت هذه المرة أثناء إلقاء خطاب له، اليوم الجمعة.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطعا مصورا لبايدن، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يقرأ عن طريق الخطأ تعليمات الجهاز الملقن بصوت عال.

جاء خطاب بايدن، اليوم الجمعة، للتنديد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.

ونشر الكاتب والمذيع الأمريكي، كلاي ترافيس، الفيديو الذي يرصد هفوات جو بايدن، ويردد فيه بالخطأ تعليمات الجهاز الملقن، وتساءل "هل لدينا بالفعل 30 شهرا إضافيا من هذا؟ إنه لأمر مخيف ومحزن".

وردا على جدل الفيديو المتداول، قالت مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، أن بايدن لم يقرأ في الواقع تعليمات الملقن، ولم يقل "كرر السطر"، وأوضحت أن بايدن قال في خطابه: "دعوني أكرر السطر".

وليست هذه هي الزلة الوحيدة للرئيس الأمريكي الذي ثارت شائعات مؤخرا حول صحة، ففي اجتماع للكونجرس خانت الذاكرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوقعته في زلة لسان خلطت لقبه الوظيفي كرئيس للولايات المتحدة، مع أول منصب سياسي يشغله. وقال بايدن أمام حشد من الناس في البيت الأبيض إنه أول سيناتور للبلاد من ديلاوير في حين كان يقصد أول رئيس للولايات المتحدة من هذه الولاية.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن بايدن، الذي سيبلغ 80 عاما هذا العام، هو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، ويتهمه المنتقدون الجمهورين باستمرار بتدهور لياقته الذهنية، مستشهدين بزلات وأمثلة يبدو فيها أنه يفقد حبل أفكاره.

ووقع بايدن في زلة اللسان بينما كان يتحدث عن مدينة ويلسون أنطون، وهي موظفة أمريكية مسلمة بمعهد بايدن في جامعة ديلاوير، والتي تحتفظ بسجلاته المتعلقة بمجلس الشيوخ.

كما أخطأ بايدن في المسمى الوظيفي لنائبته، حيث قال "الرئيس" كامالا هاريس في أربع مناسبات على الأقل، آخرها في يناير/كانون الثاني.

وأثار مقطع للرئيس الأمريكي، جو بايدن وهو "يصافح الهواء" للمرة الثانية، مخاوف بشأن حالته الذهنية وقدرته على قيادة أقوى دولة في العالم.

وبعد أن فرغ بايدن، 79 عاما، من كلمته استدار ومد يده لمصافحة شخص ما لا وجود له، وكأنه يصافح شبحا، ثم سحب بايدن كفه الممدود إلى الهواء وهو يتلفت، قبل أن يقف للحظات حائرا، ثم يقطع هذه الحيرة مغادرا المنصة التي ألقى عبرها كلمته.

وتكرر المشهد ذاته عقب خطاب أدلى به بايدن حول خفض التكاليف على المستهلكين في كلية جرين ريفر في أوبورن بواشنطن.

وظهر بايدن خلال الفيديو وهو ينهي كلمته حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:39 | 2022-07-08 17:39
17:23 | 2022-07-08 17:23
17:07 | 2022-07-08 17:07
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.