من جديد.. هفوة "مضحكة" لبايدن (فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطعا مصورا لبايدن، البالغ من العمر 79 عاما، وهو يقرأ عن طريق الخطأ تعليمات الجهاز الملقن بصوت عال.جاء خطاب بايدن، اليوم الجمعة، للتنديد بقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.ونشر الكاتب والمذيع الأمريكي، كلاي ترافيس، الفيديو الذي يرصد هفوات جو بايدن، ويردد فيه بالخطأ تعليمات الجهاز الملقن، وتساءل "هل لدينا بالفعل 30 شهرا إضافيا من هذا؟ إنه لأمر مخيف ومحزن".وردا على جدل الفيديو المتداول، قالت مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، أن بايدن لم يقرأ في الواقع تعليمات الملقن، ولم يقل "كرر السطر"، وأوضحت أن بايدن قال في خطابه: "دعوني أكرر السطر".وليست هذه هي الزلة الوحيدة للرئيس الأمريكي الذي ثارت شائعات مؤخرا حول صحة، ففي اجتماع للكونجرس خانت الذاكرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوقعته في زلة لسان خلطت لقبه الوظيفي كرئيس للولايات المتحدة، مع أول منصب سياسي يشغله. وقال بايدن أمام حشد من الناس في البيت الأبيض إنه أول سيناتور للبلاد من ديلاوير في حين كان يقصد أول رئيس للولايات المتحدة من هذه الولاية.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن بايدن، الذي سيبلغ 80 عاما هذا العام، هو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، ويتهمه المنتقدون الجمهورين باستمرار بتدهور لياقته الذهنية، مستشهدين بزلات وأمثلة يبدو فيها أنه يفقد حبل أفكاره.ووقع بايدن في زلة اللسان بينما كان يتحدث عن مدينة ويلسون أنطون، وهي موظفة أمريكية مسلمة بمعهد بايدن في جامعة ديلاوير، والتي تحتفظ بسجلاته المتعلقة بمجلس الشيوخ.كما أخطأ بايدن في المسمى الوظيفي لنائبته، حيث قال "الرئيس" كامالا هاريس في أربع مناسبات على الأقل، آخرها في يناير/كانون الثاني.وأثار مقطع للرئيس الأمريكي، جو بايدن وهو "يصافح الهواء" للمرة الثانية، مخاوف بشأن حالته الذهنية وقدرته على قيادة أقوى دولة في العالم.وبعد أن فرغ بايدن، 79 عاما، من كلمته استدار ومد يده لمصافحة شخص ما لا وجود له، وكأنه يصافح شبحا، ثم سحب بايدن كفه الممدود إلى الهواء وهو يتلفت، قبل أن يقف للحظات حائرا، ثم يقطع هذه الحيرة مغادرا المنصة التي ألقى عبرها كلمته.وتكرر المشهد ذاته عقب خطاب أدلى به بايدن حول خفض التكاليف على المستهلكين في كلية جرين ريفر في أوبورن بواشنطن.وظهر بايدن خلال الفيديو وهو ينهي كلمته حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.