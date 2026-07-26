مقتل وإصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار خلال حفل في كاليفورنيا

وذكرت الشرطة أن بلاغات وردت في حدود الساعة 10:16 مساء من شارع هيل بالقرب من شارع ميرامونت تفيد بوجود أشخاص مخمورين في الطريق وشخص يلقي زجاجات على المركبات العابرة.وأضاف أنه وفور وصولهم، واجه "مشهدا فوضويا" حيث فر أكثر من 300 شخص من التجمع بعد إطلاق عدة رصاصات.وأُعلن عن وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، فيما قدم رجال الشرطة الإسعافات الأولية للضحايا الآخرين حتى وصول المسعفين، كما نقل ستة أشخاص مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفيات المحلية.ويعتقد المحققون أن مسدسا استخدم في إطلاق النار، الذي وصفوه بأنه حادثة فردية، وأشار مسؤولون في مكتب الشريف إلى أن الحفل تم الترويج له عبر ولم يكن مرخصا من السلطات.