تركيا.. مقتل مسؤول في حزب العدالة والتنمية بإطلاق نار

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جمهوريت" التركية وقع الهجوم في مقبرة بلدية في منطقة غونيكينت بمدينة ، حيث فتح شخص أو مجموعة مجهولة النار على محمد ونجله إرجان وابن أخيه بكير، ما أدى إلى وفاتهم في مكان الحادث.وبعد الحادثة، فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة وقيدت الدخول والخروج من المقبرة، فيما باشرت إجراءات تحقيق واسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.