استنفار وجاهزية.. الكويت تفتح باب التطوع للخدمة العسكرية

وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر عن رئاسة للجيش وهيئة الإدارة والقوى البشرية، أن باب التطوع يشمل حملة الشهادات الجامعية، والدبلوم بعد الثانوية، والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى الحاصلين على الصف وما دون.وحددت الوزارة عدداً من الشروط العامة للالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 26 عاماً، وأن يتمتع باللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك.وبيّنت أن مدة دورة إعداد ضباط الصف تبلغ أربعة أشهر، فيما تستمر دورة الأفراد ثلاثة أشهر، على أن تُحدد الرتبة العسكرية وفق المؤهل العلمي، بدءاً من رتبة وكيل ضابط لحملة ، وصولاً إلى رتبة جندي لحملة الصف الثامن وما دون.ويأتي فتح باب التطوع في ظل رفع مستوى الجاهزية العسكرية في ، بعدما شهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية تداعيات أمنية مرتبطة بالتصعيد الإقليمي، شملت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة دخلت الأجواء ، إضافة إلى هجمات استهدفت المنفذ الحدودي مع ، ومنصة حفر نفطية، ومنشآت حيوية للطاقة والمياه، فيما كانت السلطات قد أعلنت وضع القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد.