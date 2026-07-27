طهران عقب الهجمات الأوكرانية: أي اعتداء على إيران لن نتركه دون رد

وكتب عزيزي في رسالة نشرها على صفحته الشخصية: "أي هجوم على له ثمن، وهذا ما زال صحيحاً حتى يومنا هذا"، مضيفا أن وإسرائيل تدركان ذلك جيدا، معربا عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستدرك قريبا أن إيران لن تترك أي فعل ضدها دون رد.وأوضح رئيس لجنة في وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن "قائمة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء في حساباتهم لا تزال تتزايد".