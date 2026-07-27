بضمنهم من الشرق الاوسط.. روسيا ترحل 44 الف مواطن

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة 'فيدوموستي': "خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، جرى ترحيل 43,700 من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية خارج حدود إلى 59 دولة أجنبية".ووفقا لتقديرات الصحيفة، فإن هذا المؤشر يسجل ارتفاعا بنسبة 65.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة الفيدرالية للمحضرين القضائيين لـ 'فيدوموستي' أنه جرى ترحيل 26400 من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية من روسيا خلال النصف الأول من العام الماضي.وبحسب المعلومات المتوفرة، أبرز الجنسيات التي يجري ترحيلها من روسيا تنتمي إلى دول وخاصة أوزبكستان (تتصدر القائمة تاريخياً من حيث أعداد العمالة والمرحلين)، وطاجيكستان (شهدت إجراءات ترحيل مكثفة ومشددة جدا)، وكذلك من قرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا (بنسب أقل).كما تشمل القائمة جنسيات أخرى من دول خارج السوفيتي السابق مثل ، وفيتنام، وبعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يدخلون بتأشيرات دراسية أو سياحية ويهملون تجديدها أو يخالفون شروطها.