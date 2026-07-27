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بضمنهم من الشرق الاوسط.. روسيا ترحل 44 الف مواطن
دوليات
2026-07-27 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
151 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشف مصدر في
المكتب الصحفي
للهيئة الفيدرالية للمحضرين القضائيين (FSSP)، إنه جرى ترحيل 43700 أجنبي من
روسيا
إلى 59 دولة خلال النصف الأول من عام 2026.
وأضاف المصدر في حديث لصحيفة 'فيدوموستي': "خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، جرى ترحيل 43,700 من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية خارج حدود
روسيا
إلى 59 دولة أجنبية".
ووفقا لتقديرات الصحيفة، فإن هذا المؤشر يسجل ارتفاعا بنسبة 65.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة الفيدرالية للمحضرين القضائيين لـ 'فيدوموستي' أنه جرى ترحيل 26400 من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية من روسيا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أبرز الجنسيات التي يجري ترحيلها من روسيا تنتمي إلى دول
آسيا الوسطى
وخاصة أوزبكستان (تتصدر القائمة تاريخياً من حيث أعداد العمالة والمرحلين)، وطاجيكستان (شهدت إجراءات ترحيل مكثفة ومشددة جدا)، وكذلك من قرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا (بنسب أقل).
كما تشمل القائمة جنسيات أخرى من دول خارج
الفضاء
السوفيتي السابق مثل
الصين
، وفيتنام، وبعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يدخلون بتأشيرات دراسية أو سياحية ويهملون تجديدها أو يخالفون شروطها.
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