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السعودية تعلن إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في الحج (صور)

دوليات

2022-07-11 | 02:12
السعودية تعلن إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في الحج (صور)
11,679 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رضا غلام رضا رفعتياني؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج".

ولفتت إلى أن "رفعتي (60 عاما)، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، وأحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كحالة إنقاذ حياة، حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامه له".

وأوضحت أنه "بعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتي، جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الامامي وإزالة التضيّق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية".

من جهته، لفت استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية، الدكتور محمد العتين، إلى "فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تمكنت من نقل رفعتي بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة، مضيفا أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية بما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني".

من جانبه، أعرب رفعتي عن شكره للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيدا بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات، في حين غادر رفعتي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
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