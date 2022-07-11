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مصر.. مدرس يقتل زوجته بـ"مقص"

دوليات

2022-07-11 | 07:38
مصر.. مدرس يقتل زوجته بـ"مقص"
المصدر:
وكالات
3,488 مشاهدة

ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الاثنين، ان مدرس مصري، في محافظة القليوبية أقدم، على إنهاء حياة زوجته، بعدما طعنها بسلاح أبيض "مقص" عدة طعنات بسبب مشاجرة بينهما على مصروف المنزل.

وقالت الوسائل ان "بداية الواقعة تعود، عندما تلقت السلطات الأمنية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة في المحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، وتبين للمباحث الجنائية في القليوبية أن المجني عليها تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها مدرس ، والتي تمكنت السلطات من القبض عليه".

واضافت ان "السلطات كشفت ، أن الزوج المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، أمام المباحث، بعدما تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة".

واشارت وسائل الاعلام ان "تحقيقات المباحث كشفت ، أن سبب قتل الزوج زوجته، هو رفضها إعطاءه أموالًا من مصروف المنزل، الأمر الذي تسبب في غضبه ليقدم على طعنها بـ"مقص" تصادف تواجده أمامه خلال المشاجرة".

واوضحت ان "السلطات بدورها نقلت جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام في محافظة القليوبية، وحولت الزوج المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه".

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، حوادث مشابهة برغم اختلاف الأسباب، لكن تكررت جرائم قتل الأزواج وكان آخرها قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا في الاسكندرية، ثم أبلغ عن اختفائها.
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