ايران: إسرائيل لن تنعم بالهدوء

وقال نائب الوزير لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا وفي تغريدة عبر "تويتر" إن "من يملك قبة حديدية من زجاج سوف يرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين".وأضاف: "لن ينعم المحتل بالهدوء في بيته العنكبوتي الهزيل".وجاءت التغريدة ردا على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي قال إن "الخيار العسكري لضرب البرنامج النووي الإيراني أمر واجب ومهم للأمن القومي الإسرائيلي"، وأشار كوخافي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجوم عسكري على إيران في حال فشلت الدبلوماسية".وكان كوخافي أكد قبل أيام أن "المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران"، مشددا على "أهمية العلاقة مع واشنطن لمواجهة طهران".