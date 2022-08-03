بعد أشهر من خموده.. ثوران بركان قرب مطار أوروبي

وحث مكتب الأرصاد الجوية الناس على عدم الاقتراب من بركان فاغرادالسفيال الذي يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.وأظهر بث فيديو مباشر من الموقع الرواسب التي تقذف من شق ضيق بطول حوالي 100 إلى 200 متر (109 إلى 218 ياردة) فوق حقل من الحمم البركانية من ثوران العام الماضي، وهو الأول في شبه جزيرة ريكيانيس منذ ما يقرب من 800 عام.وتوقع العلماء حدوث ثوران بركاني في مكان ما في شبه الجزيرة، بعد سلسلة من الزلازل خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى نشاط بركاني بالقرب من القشرة الأرضية.