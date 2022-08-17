الأردن.. ولي العهد يخطب فتاة سعودية

وبحسب وسائل إعلام محلية، "تمت الخطوبة بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، بهذه المناسبة السعيدة، "ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".