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مصرع 6 مهاجرين عرب في البحر المتوسط

دوليات

2022-09-12 | 16:21
مصرع 6 مهاجرين عرب في البحر المتوسط
المصدر:
روسيا اليوم
867 مشاهدة

قضى ستة مهاجرين سوريين بينهم طفلان جراء الجوع والعطش خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب متهالك قاصدين إيطاليا.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن بين الضحايا طفل في عامه الأول وآخر في عامه الثاني، وفتى يبلغ 12 عاما، إضافة إلى ثلاثة بالغين بينهم جدّة وأم كانت برفقة أولادها الذين نجوا.

وأوضحت اللجنة أن أكثر من ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب، وأن أغلب الناجين الـ26 يتلقون العلاج في بوتسالو في صقلية، وهم في وضع صحي "شديد الخطورة" ولم يتم تحديد البلد الذي انطلقوا منه.

وحسب جمعية "ألارم فون" وهي منظمة غير حكومية تدير خطا ساخنا لغوث المهاجرين، هناك 250 شخصا في المياه المالطية على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتعاني من نقص في الوقود.

وجاء في تغريدة للمنظمة أن "الأطعمة والمياه استنفدت قبل يومين. الشخص الذي اتّصل قال إن طفلته رضيعة في شهرها الثالث ماتت للتو من العطش".

وفي الأيام الأخيرة أنقذت سفن تابعة لمنظّمات إنسانية غير حكومية مئات المهاجرين في مياه المتوسط.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية "سي ووتش" أن هناك 428 شخصا على متن سفينة "سي ووتش 3" التابعة لها ينتظرون ميناء يستقبلهم.

وكشفت المنظمة أن "السفينة أنقذت في الأيام الأخيرة مئات الأشخاص الذين كانوا سيتعرضون للترحيل القسري إلى ليبيا أو الغرق".
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