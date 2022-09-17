تعليق إيراني رسمي حول انتهاء زيارة الأربعين في العراق

وقال آل صادق في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "يعجز اللسان عن وصف عظمة ما قدمه الشعب العراقي من ضيافة أصيلة وكرم منقطع النظير، وعنما بذلته الحكومة العراقية وقواتها الأمنية من جهود في هذه الزيارة".وأضاف، "عبارات الشكر لا تفي سوى أن نبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من العراق هذا العطاء ويرفع شأنه بين الأمم أنه سميع مجيب".