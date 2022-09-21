بعد تصريحات بوتين.. طائرة "يوم القيامة" تقلع وتثير مخاوف "الحرب النووية"

السومرية نيوز – متابعة

قالت شبكة CBS الامريكية، اليوم الأربعاء، ان طائرة "يوم القيامة" الأمريكية أقلعت صباح اليوم وسط توقعات مخيفة لتطورات قد تحركها حرب نووية.



وقالت الشبكة ان "دور طائرة "يوم القيامة" الأمريكية يكمن في إدارة الحرب من الجو في حالة حدوث هجوم نووي".

والطائرة E-4B Nightwatch هي طائرة قيادة متقدم محمول جواً AACP دخلت الخدمة في عام 1974, وتوفر الطائرة منصة قابلة للبقاء للقيام بعمليات عسكرية في حالة

وقوع هجوم نووي. حيث تعمل كمركز قيادة وسيطرة إستراتيجية محمول جواً للقوات الجوية الأميركية USAF.

في وقت مبكر من دخول الطائرة الخدمة، أطلقت وسائل الإعلام عليها لقب "طائرة يوم القيامة Doomsday plane".

هناك أربع طائرات E-4B Nightwatch في الخدمة فقط وتعمل تحت إمرة سرب القيادة والسيطرة المحمول جواً الأول ومقره في قاعدة أوفوت الجوية بولاية نبراسكا، وهذا السرب الذي يعد أحد أقدم أسراب القوات الجوية الأميركية USAF هو جزء من مجموعة القيادة والسيطرة الـ 595.

وتم تصميم الطائرة E-4B Nightwatch حتى تستطيع النجاة من النبض الكهرومغناطيسي EMP الناتج من تفجيرات الأسلحة النووية، كما تملك أحدث أنظمة إخماد الحرائق على متنها.