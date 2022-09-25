الاتحاد الأوروبي: قمع إيران للاحتجاجات غير مبرر

وقال بوريل في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، فإن الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين هو أمر غير مبرر وغير مقبول".يأتي ذلك فيما دخلت الاحتجاجات المتواصلة في إيران، الأحد، يومها التاسع، على الرغم من كافة الأساليب التي اعتمدتها السلطات ضد المتظاهرين.ووثق العديد من الناشطين أساليب الأمن في التعاطي مع التظاهرات التي رأى مراقبون للشأن الإيراني أنها الأقوى منذ عام 2019.يذكر أن الاحتجاجات اندلعت قبل أكثر من أسبوع تنديدا بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر احتجازها من قبل ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق" التي تفرض قواعد صارمة على لباس النساء في البلاد، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي.