الليرة اللبنانية تسجل مكاسب طفيفة

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، مكاسب بسيطة بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا إثر ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي، بلغ معه سعر صرف الدولار 39 ألف ليرة مقابل الدولار.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم فقد سجل 37 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض إلى 36300 ليرة للدولار الواحد بحلول الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.