وفاة مؤسس شركة "ريد بول"

وعبّرت ريد بول عن "حزنها" لوفاة الملياردير و"امتنانها لما أنجزه".وبحسب وكالة الصحافة النمسوية، توفي ماتيشيتس بعد معاناته من مرض السرطان.ماتيشيتس، وهو رجل متكتّم نادراً ما يجري مقابلات صحافية، قام بتكييف مشروب طاقة كان شائعاً في آسيا ليحقق نجاحاً كبيراً في الأسواق الغربية.اختير كأغنى شخص في النمسا من قبل مجلة فوربس عام 2022، بثروة مقدّرة بـ27.4 مليار دولار أمريكي.واستثمر ماتيشيتس بكثافة في عالم الرياضة لإعطاء علامته التجارية شهرة عالمية.بالإضافة إلى انخراطه في عالم الفورمولا واحد، حيث يتربع سائق فريقه الهولندي ماكس فيرستابن على لقب بطولة العالم في آخر سنتين، اشترى ريد بول فريق كرة القدم في مدينة سالزبورغ عام 2005، ثم لايبزيغ الألمانية.وأحرز الناديان الألقاب بفضل الاستثمار الكبير للعلامة التجارية.استثمرت العلامة التجارية أيضاً في الرياضات الخطيرة، فشاركت في رعاية أحداث مثل الاستعراضات البهلوانية الجوية والغطس عن المرتفعات.وقال رئيس فريق ريد بول للفورمولا واحد البريطاني كريستيان هونر إنه من "حسن الحظ" أن يكون ماتيشيتس قد عاش ليرى فيرستابن يتوّج بلقبه الثاني في بطولة العالم، بعد إحرازه جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين.ووصف هونر ماتيشيتس بأنه "العمود الفقري لكل ما نقوم به".تابع هورنر على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في تكساس "إنه أمر محزن للغاية. رجل عظيم، فريد من نوعه، لما حققه وفعله لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم وعبر الكثير من الرياضات".وأضاف هورنر لشبكة سكاي سبورت أن ماتيشيتس "أثبت أنه يمكنك إحداث الفارق. لقد كان داعماً شغوفاً ومؤسساً لكل ما نقوم به. رجل رائع وفرد ملهم".