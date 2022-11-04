بيلنكن لعباس: نبذل جهودا لتهدئة التصعيد الإسرائيلية

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "إدارته تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليًا".وأضافت أن "الرئيس عباس دعا الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن التصعيد الذي تمارسه تجاه الشعب الفلسطيني".وخلال الاتصال أطلع الرئيس عباس، بلينكن على "الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المدن والقرى والمخيمات، ومدينة القدس".