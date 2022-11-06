الغاء جميع قيود كورونا في الامارات

ونقلت وسائل اعلام إماراتية عن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات سيف الظاهري، خلال إحاطة إعلامية استثنائية عن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود وتفعيلها بدءا من يوم الاثنين 7 تشرين الثاني.وتتضمن المرحلة الثانية إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 حيث سيكون ارتداء الكمامة اختياريا في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم حيث سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.وقال سيف الظاهري: "بالنسبة للمساجد والمصليات، فإننا نعلن أيضا عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار.وصرح بأن "استخدام تطبيق "الحصن" سيقصر لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة".وأضاف الظاهري: "أما الفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية".وأشار إلى أن "جميع القرارات المعلن عنها جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".وبين الظاهري أنه "سيتم الإبقاء على الإمكانيات الصحية المتعلقة بالفحص المخبري والعلاج، والإبقاء على فترة العزل لمدة خمسة أيام للمصابين بكوفيد-19".كما أكد "استمرار القطاع الصحي في مراقبة الأوضاع وتطبيق التقصي النشط في كل مناطق الدولة".