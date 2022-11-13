أول تعليق من بايدن بعد انتصار حزبه بانتخابات الكونغرس الامريكية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، في بنوم بنه حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة آسيان إنّه بات في موقع "أقوى"، مشيرًا إلى أنّ النجاح غير المتوقّع للديموقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جين بينغوبعد أن فاز الحزب الديموقراطي السبت بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، أضاف الرئيس الأمريكي: "أشعر أنّني بحال جيّدة وأتطلّع إلى العامين المقبلين"."خيبة آمال"وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلِن فوز السناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس. ولا يزال بإمكان الديموقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وبتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشعب الأمريكي يدعم بأغلبية ساحقة جدول أعمالنا، والمتمثل في انخفاض تكاليف الأدوية وجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع، وإعادة بناء أمريكا، ومواجهة أزمة المناخ، وجعل الشركات الكبرى تبدأ في دفع نصيبها العادل من الضرائب."انتكاسات" متتاليةيأتي ذلك في وقت يبدو أنّ الجمهوريّين قريبون من تجريد بايدن من الغالبيّة في مجلس النواب، لكن كلّ الأنظار تتجه إلى العام 2024، مع ترقّب إعلان دونالد ترامب الثلاثاء ترشّحه المحتمل للانتخابات الرئاسية.وفي ظلّ هذه الانتكاسات المتتالية التي مُني بها مرشّحو ترامب، أطلق الرئيس السابق تصريحات عن "التزوير الانتخابي" رافضاً الاعتراف بحكم صناديق الاقتراع، كما فعل منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.ومن المحتمل أن تشكل انتخابات العام 2024، إعادةً لمشهد انتخابات العام 2020، وخاصة بعد أن أعلن بايدن هذا الأسبوع "نيّته" السعي إلى ولاية ثانية، لكنّه آثر ترك القرار النهائي بهذا الشأن إلى العام المقبل.