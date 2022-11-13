حاكم إسطنبول يعلن حصيلة هجوم تقسيم

أعلنت محافظ إسطنبول علي يرليكايا، الأحد، حصيلة أولية لضحايا ومصابي حادث التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، بقلب مدينة إسطنبول.



وقال يرليكايا في بيان، إن الانفجار أسفر عن سقوط 4 قتلى و 38 جريحاً.



إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام تركية، إلى غلق جميع المنافذ المؤدية لتقسيم وتعليق رحلات الحافلات في المنطقة.

