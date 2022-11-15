بقيمة كبيرة.. بريطانيا تعتزم بناء 5 سفن جديدة خوفاً من روسيا

وقال سوناك في بيان صادر عن مكتبه، يوم الثلاثاء، إن "المملكة المتحدة والحلفاء يتخذون خطوات لتعزيز أمنهم في وجه التهديدات الروسية المتصاعدة".وأضاف البيان أن "أعمال روسيا تعرضنا جميعا للخطر. وبينما نقدم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، نحن نزيد أيضا من عرض وعمق الخبرة البريطانية لحماية أنفسنا وحلفائنا".وتابع أن "ذلك يشمل بناء جيل جديد من السفن الحربية البريطانية".وينص البرنامج، الذي قد بدأ بناء 3 سفن ضمنه، على إتمام كافة السفن الثماني، بما فيها 5 سفن جديدة، في منتصف الثلاثينيات.