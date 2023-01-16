العراق يفوز بمنصبين داخل المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

وقال الناطق باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العراق تمكن من الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2023".وأضاف، "تم الفوز أيضا بمنصب نائب رئيس الجمعيَّة العموميَّة للوكالة لعام 2024".