الرئيس التركي: عدد الوفيات جراء الزلزال ارتفع إلى 912 شخصاً

وقال اردوغان، إن "الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ العام 1939".وشهدت المنطقة زلزالا مدمرا في تركيا وشمال سوريا، أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص فيما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني العمل على إخراج مئات الأشخاص من تحت الأنقاض.وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل ودمر مئات المباني، ويعد الزلزال الذي ضرب سوريا هو الأعنف من عشرات السنين.