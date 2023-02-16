إيران والصين توقعان 20 مذكرة تفاهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس الإيراني اعلن في تصريح صحفي لدى وصوله طهران، عن توقيع 20 مذكرة تفاهم مع الصين، مشيراً أن هناك رغبة جادة من لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والمجالات العلمية والتكنولوجية.وتابع رئيسي، أن "الصين تلعب دورا مهما في آسيا وتعتبر واحدة من الاقتصادات الناشئة في العالم، وبالتالي فإن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على المستويين الآسيوي والدولي من شأنه أن يكون فعالًا للغاية".وحث رئيسي رجال الأعمال في البلاد وزملائهم في الحكومة والقطاعات ذات الصلة على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات المتمخضة عن الزيارة.