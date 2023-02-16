لبنان.. تحطيم واحراق لعدد من المصارف

إضرام النار في فيلا رئيس اللصوص #سليم_صفير في سن الفيل.#مودعون_ومحامون_متحدون#ثورة_المودعين #أموال_المودعين #تحرير_الودائع #١٨٤_عقوبات #ايدك_معنا #رياض_سلامة #الدولار #بيروت #لبنان #جمعية_صرخة_المودعين #متحدون#GameOver #LiberationOfDeposits #BankAudi #Fransabank #BankByblos pic.twitter.com/2kjwAGQulb
— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) February 16, 2023
إضرام النار في فيلا رئيس اللصوص #سليم_صفير في سن الفيل.#مودعون_ومحامون_متحدون#ثورة_المودعين #أموال_المودعين #تحرير_الودائع #١٨٤_عقوبات #ايدك_معنا #رياض_سلامة #الدولار #بيروت #لبنان #جمعية_صرخة_المودعين #متحدون#GameOver #LiberationOfDeposits #BankAudi #Fransabank #BankByblos pic.twitter.com/2kjwAGQulb
يقوم عدد من المودعين والمحتجين في هذه الاثناء بحرق بنك عودة في بدارو pic.twitter.com/yJy3wJS9XK
— LebTalks (@LebTalks) February 16, 2023
يقوم عدد من المودعين والمحتجين في هذه الاثناء بحرق بنك عودة في بدارو pic.twitter.com/yJy3wJS9XK
من أمام #بنك_عودة فرع #بدارو.#فرنسبنك #مودعون_ومحامون_متحدون#ثورة_المودعين #أموال_المودعين #تحرير_الودائع #حق_الدفاع_المشروع #١٨٤_عقوبات #ايدك_معنا #رياض_سلامة #الدولار #المصارف #بيروت #لبنان #جمعية_صرخة_المودعين #متحدون#GameOver #LiberationOfDeposits #BankAudi pic.twitter.com/lWXoH7fS2W
— متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) February 16, 2023
من أمام #بنك_عودة فرع #بدارو.#فرنسبنك #مودعون_ومحامون_متحدون#ثورة_المودعين #أموال_المودعين #تحرير_الودائع #حق_الدفاع_المشروع #١٨٤_عقوبات #ايدك_معنا #رياض_سلامة #الدولار #المصارف #بيروت #لبنان #جمعية_صرخة_المودعين #متحدون#GameOver #LiberationOfDeposits #BankAudi pic.twitter.com/lWXoH7fS2W