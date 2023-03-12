طهران: توصلنا لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل سجناء".وأضاف: "أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا".ويوم الجمعة الماضي أعلنت إيران والسعودية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غضون شهرين، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.