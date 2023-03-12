تعليق إيراني جديد يخص الاتفاق مع السعودية

علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، على التوصل إلى اتفاق مع السعودية.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن "التوصل إلى اتفاق مع السعودية لإعادة العلاقات الثنائية سيسهم في إنهاء حرب اليمن".

هذا وقد أعلنت إيران والسعودية يوم الجمعة (10 آذار 2023)، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.