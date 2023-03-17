السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك

وقالت للمحكمة العليا السعودية في بيان أنها "تدعو عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء (29 شعبان لعام 1444هـ) الموافق (21 آذار 2023)".وطالبت من "يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته".