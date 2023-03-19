واشنطن تتحدث عن لقاء بايدن وبينغ: في الوقت المناسب

وقال كيربي ردا على سؤال حول خطط الاتصالات بين الزعيمين: "يريد الرئيس إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين. لقد سمعته بنفسه يقول قبل أيام قليلة إنه يعتزم التفاوض بشأن فرصة جديدة [للاتصال] مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. أعتقد أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب"، مضيفا، "من المهم الحفاظ على فرصة الاتصالات بين قادة دولنا، خاصة الآن، عندما تكون العلاقات بيننا متوترة للغاية".وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الزيارة التي سيقوم بها شي جين بينغ إلى روسيا ستتم في الفترة من 20 إلى 22 مارس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إنه خلال هذه الزيارة، سيناقش الرئيس الصيني بالتفصيل القضايا العالمية والإقليمية المهمة مع الرئيس الروسي.كما أشار وانغ وين بين، إلى أنه في سياق عدم الاستقرار المتزايد على الساحة الدولية، فإن العلاقات التي تدعمها موسكو وبكين لها أهمية وتأثير كبيران، تتجاوز بكثير التنسيق الثنائي.