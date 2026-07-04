الايرانيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان السيد الخامنئي في مصلى الخميني

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن "جثامين السيد الخامنئي وأفراد أسرته، الذين استشهدوا إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على في شباط الماضي، قد نُقلت إلى الفناء الداخلي لمصلى الإمام ، وذلك لتفسح المجال أمام جموع المواطنين للمشاركة في إلقاء النظرة الأخيرة وتوديعهم".وفي هذا السياق، رصدت التقارير الإعلامية الإيرانية المشهد قائلة: "أربعة أشهر من الملحمة، ويوم واحد لإتمام الحجة بالحب".وقد فُتحت أبواب المصلى في منذ الساعة الرابعة فجراً في اليوم الأول للوداع، وبدأت الجموع تتوافد تدريجيا إلى صحن المصلى.وفي تقرير لها، نقلت وكالة " " الإيرانية للأنباء وصفها للمشيعين قائلة: "أولئك الناس الذين صنعوا الملحمة على مدار أربعة أشهر حتى أدركوا هذا اليوم، يحملون اليوم قلوبا مملوءة بالحزن، لكنهم يقفون صامدين، يُخففون عن كواهلهم حملَ مصاب قائدهم".وأضافت الوكالة: "يغتنم هؤلاء الناس هذه اللحظة، ليقدموا بحضورهم آخر تحية وداعٍ لشهيدهم، وهو وداعٌ يُشكل بحد ذاته ملحمة أخرى".هذا وكانت مراسم الجنازة قد انطلقت أمس في طهران، واستُهلت باستقبال الوفود الرسمية والدبلوماسية القادمة من أكثر من 90 دولة، في خطوة تهدف إلى منح الحدث طابعا دوليا وبروتوكوليا يؤكد حضور الدولة ومؤسساتها قبل الحضور الشعبي في الشارع.ومن المقرر أن يستمر الوداع الشعبي في مصلى الإمام الخميني بطهران على مدار يومي السبت والأحد، على أن يُختتم بتشييع رسمي كبير سيجوب موكبُه شوارع العاصمة يوم الاثنين.