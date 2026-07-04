الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية والتحالف يؤكد: سنرد بكل حزم

وأضاف سريع أن "الجماعة حذرت من أنها ستستهدف المطارات والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني".وأكد سريع ⁠أن "الرحلات الجوية بين وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات".من جانبه، اكد في ‌إنه "سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أية محاولة لاستهداف المملكة".وأضاف التحالف في بيانه "سنتصدى ⁠بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف المملكة أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية، أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، بما يتوافق مع القانون ‌الدولي ⁠الإنساني وقواعده العرفية".