روسيا تعلن استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة في البحر الأسود

أعلنت استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في مياه جنوب أوديسا، باستخدام طائرات مسيرة هجومية.



وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن الضربة استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.