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روسيا تعلن استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة في البحر الأسود
دوليات
2026-08-18 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
145 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في مياه
البحر الأسود
جنوب
شرق مدينة
أوديسا، باستخدام طائرات مسيرة هجومية.
وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إن الضربة استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في سياق "شن ضربات على السفن البحرية والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وتأتي هذه الضربات في وقت تواصل فيه القوات الروسية تنفيذ هجمات مكثفة على الموانئ الأوكرانية، حيث شملت الهجمات في الأيام الأخيرة استهداف منشآت إنتاج وتخزين مكونات الزوارق بدون طاقم، ومواقع تمركز زوارق دورية، وسفن شحن وناقلات نفط في ميناء أوديسا والبحر الأسود.
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