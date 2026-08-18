الصحة العالمية تحذر: إيبولا يسبق جهود احتوائه في الكونغو

وقال غيبرييسوس خلال اجتماع طارئ بشأن تفشي المرض: "علينا أن نكون صريحين: الوباء بعيد كل البعد عن أن يكون تحت السيطرة".

وأضاف: "لقد سبقنا بفارق كبير، وما زلنا نحاول اللحاق به".وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت جمهورية ، أمس الاثنين، وفاة أكثر من 2300 شخص من بين نحو خمسة آلاف مصاب، ما يجعل هذا التفشي الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.وأُعلن في 15 مايو عن التفشي السابع عشر لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن يُعتقد أن المرض كان ينتشر منذ أسابيع قبل ذلك.وطال الوباء مناطق في شمال البلاد وشرقها، حيث حضور الدولة ضعيف والبنى التحتية الصحية شبه معدومة، فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة منذ عقود.