عراقجي: الأمن في الخليج يجب أن يكون أمنا جماعيا

ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي، "قلنا للوسطاء إننا لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب".

وأضاف عراقجي "الأمن في يجب أن يكون أمنا جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية"، مردفا " أدت إلى جانب باكستان دورا بالغ الأهمية ودخلت في الوساطة وعلاقتنا معها في مرحلة جيدة جدا".

وكان الرئيس الأمريكي أكد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي مفاوضات أو محادثات جارية أو مجدولة مع ، مشددا على أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول.