ترامب: منحنا إيران راحة أسبوع تزامنا مع جنازة خامنئي

وقال الرئيس في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال ، في جبل راشمور: "حسمنا المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية للغاية لإيران".وأشار إلى أن "الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا".وقال: "منحنا مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من مبدأ لطافتنا".هذا وانطلقت صباح أمس الجمعة مراسم تشييع المرشد الإيراني ، باستهلالية مخصصة للوفود الأجنبية والشخصيات السياسية والعامة.ومن المقرر أن تمتد الجنازة على مدار سبعة أيام، لتمر عبر وقم والعراق، وصولا إلى محطتها الأخيرة حيث يُوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد.