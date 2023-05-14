"مسيرة" تتسبب بتأخير عشرات الرحلات الجوية في بريطانيا

وأفادت صحيفة Independent البريطانية، نقلا عن المتحدث باسم المطار قوله: "سلامة الركاب هي أولية طواقمنا، ووفقا للإجراءات المتبعة تم تعليق عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك، بدءا من الساعة 15:44 بالتوقيت المحلي، نتيجة رصد مسيرة مشبوهة تحلق قرب مدرج المطار".وأشار المتحدث، إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية في المطار، عقب التحقق من المسيرة وفحص أجواء المطار وأمانها.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل طائرات شركات الطيران البريطانية EasyJet والخطوط الجوية البريطانية و Vueling الإسبانية إلى مطارات لندن الأخرى، بينها مطارات Stansted وLuton وSouthend، وكذلك إلى مطار بريستول.