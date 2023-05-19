الرئيس الفلسطيني يوجه دعوة للمجتمع الدولي: الاحتلال يواصل جرائمه

وقال عباس في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "نحن سنواصل النضال لمواجهة القهر والعدوان الإسرائيليين كما الجهود الدبلوماسية في المحافل كافة"، مؤكد "مواصلة السعي للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة".وشدد على "رفض استباحة الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وندعو المجتمع الدولي للتدخل"، مبيناً أن "العصابات الصهيونية ارتكبت أكثر من خمسين مجزرة موثقة"، مشيداً في الوقت ذاته "بمواقف القادة العرب الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".وتابع: "على الجميع مساندة فلسطين للضغط على المجتمع الدولي لإدانة الكيان الصهيوني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".وأتم: "مأساة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ النكبة عام 1948، فالاحتلال يواصل جرائمه وتوسيع عمليات الاستيطان، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".