لتتبع الأعاصير على مدار الساعة.. ناسا تطلق قمرين اصطناعيين

وأُرسل القمران الاصطناعيان إلى المدار في صاروخ صنّعته شركة "روكيت لاب" الأميركية، وأُطلق الجمعة من شبه جزيرة ماهيا النيوزيلندية.وتتمتع الأقمار الاصطناعية هذه بقدرة على التحليق فوق الأعاصير كل ساعة، بينما يمكن للأقمار الاصطناعية الحالية إنجاز مهمة مماثلة لست ساعات.وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان "كوني من فلوريدا، أدرك جيداً أهمية أن تكون مُتاحة للأميركيين توقعات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأعاصير".وتابع: "إن هطول الأمطار بصورة حادة أكثر وتزايد الفيضانات الساحلية يدمران سبل العيش ويتسببان بمقتل كثيرين، الأمر الذي يؤشر إلى أهمية أن تسهم أحدث العلوم لدى ناسا في حلّ مسائل تعجز أي جهة أخرى عن حلّها".و أُطلق بنجاح خلال الشهر الراهن أول قمرين اصطناعيين من المجموعة.وقد توفر المعلومات التي تجمعها هذه الأجهزة في ما يخص هطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة، مساعدة للعلماء في تحديد المكان الذي قد يُسجّل فيه إعصار ومدى حدّته، ما يساعد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية في الاستعداد بشكل أفضل لعمليات إجلاء المحتملة.وعلى المدى البعيد، قد يساعد فهم كيفية تشكيل العواصف وتطورها بصورة أفضل، في تحسين النماذج المناخية.