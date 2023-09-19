لفصل الشتاء.. واشنطن تدعو الغرب لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية

وأضاف أوستن: "اليوم أطلب من الوزراء إلقاء نظرة أخرى على مخزوناتهم من القذائف عيار 155 ملم وأنظمة الدفاع الجوي والاعتراض الرئيسية للتأكد من أننا نقدم كل ما في وسعنا لإعداد أوكرانيا لفصل الشتاء".وعلق رئيس البنتاغون على توقعاته عقب الاجتماع الذي حضره رؤساء وزارات الدفاع من 50 دولة قائلا: "أنا واثق من أنهم سيعودون ويبذلون المزيد من الجهود".وتسعى الدول الغربية إلى صب الزيت على النار من خلال تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، حيث كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث تزويد نظام كييف بصواريخ "أرض – أرض" الموجهة البعيدة المدى.وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" الروسي.ومن جانبها، قالت البرلمانية الفرنسية مارين لوبان، إن "قرار منح أوكرانيا صواريخ "سكالب" بعيدة المدى، تلك التي تشترك في إنتاجها فرنسا وبريطانيا، يعتبر خطوة غير مسؤولة من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون".ويشار إلى أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، انتقدت فيها إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية. ونوه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.