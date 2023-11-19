نتنياهو عن استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية: تصعيد إيراني

وندد نتنياهو في بيان لمكتبه، بـ"الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، وقل إن "اختطاف السفينة جاء بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن".كمابين أن "السفينة التي هاجمها الحوثيون مملوكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية".وكتب أيضاً "يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون"، مؤكداً أن "لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة".جاء ذلك، بعدما أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "السفينة التي اختطفها الحوثي مستأجرة من شركة إسرائيلية وتحمل علم جزر البهاما وعليها طاقم دولي".جاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية، اليوم.فقد قالت في بيان إنها "ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".كما طالب الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.