غرق سفينة شحن تركية على متنها 12 شخصا في البحر الأسود

وقال علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي، إن السفينة كان على متنها طاقم من 12 فردا غرقت قبالة ساحل البلاد، فيما لم تتمكن السلطات من الاتصال بالطاقم.كما أشار إلى أن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج، فيما تعرضت المنطقة لعواصف قوية أمس الأحد.وحسب السلطات، فقد كانت السفينة متجهة من ميناء تمريوك الروسي إلى ميناء علي آغا في مقاطعة إزمير التركية، وكانت تحمل 1542 طنا من الفيروسيليكون.وفي السياق، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، أن ثلاث سفن معرضة للخطر بسبب الظروف الجوية القاسية، وأنه تم إنقاذ إجمالي 25 من أفراد طاقم سفينتين إحداهما ناقلة البضائع "بالادا"، التي جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب العاصفة بالقرب من ميناء إيريجلي.