بريطانيا تفرض عقوبات على إسرائيليين

وأوضح إشعار حكومي أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات البريطاني لحقوق الإنسان العالمية.من جانبه، حضّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إسرائيل على وقف تحرّكاتها العسكرية الأخيرة في رفح، بعد حملة قصف ليلي دامية في ظل المخاوف من عملية بريّة مقبلة.وقال كاميرون، للصحافيين، خلال زيارة إلى اسكتلندا: "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع، ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكّر بجديّة قبل القيام بأي تحركات إضافية".