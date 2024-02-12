الجنائية الدولية تعلن: نحقق بأي جرائم يزعم ارتكابها في غزة

وأضاف "كما أكدت مرارا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".وأفاد كريم خان في تدوينة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بأن "من ينتهكون القانون سيحاسبون".وأشار إلى أنه يشعر بقلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الإسرائيلية في رفح.وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "المدعي العام للمحكمة حذر إسرائيل بشأن سلوكها في غزة بعد استهداف مدينة رفح جنوب قطاع غزة".من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أربع كتائب تابعة لحركة حماس مندسة في رفح وسط مئات آلاف النازحين من الشمال الذين يكابدون ظروفا معيشية بائسة.ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.